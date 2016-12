Drive ("Drive") Actionreicher Neo-Noir-Thriller

Atemberaubend souverän erzähltes Hollywood-Debüt des dänischen Regisseurs Nicolas Winding Refn ('Pusher'), das ihm in Cannes den Preis für die beste Regie einbrachte. Ryan Gosling ('Crazy. Stupid. Love.') stürzt sich als Beschützer von Carey Mulligan in optisch überwältigende Verfolgungsjagden und macht auch in poetisch-stillen Momenten beste Figur...