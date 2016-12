Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Gib auf oder schwimm

T.K. wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist äußerst kritisch. Während der OP erleidet er einen Herzstillstand, kann jedoch gerettet werden. Nach der Spielpause beginnt nun die neue Football-Saison. Leider gleich mit einer schlechten Nachricht für die Hawks. Die Pittmans wollen sich scheiden lassen, was große finanzielle Auswirkungen auf das Team hat. Und Dani hat eine Steuerprüfung am Hals, die sie ihrem Ex-Mann zu verdanken hat.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)