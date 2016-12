Hot In Cleveland Brennende Trauer

Melanie möchte sich von Harry trennen. Als sie ihn in seiner Wohnung aufsucht, um ihm ihren Entschluss mitzuteilen, findet sie ihn tot in seinem Bett vor. Durch eine unglückliche Fügung geht Harrys Familie allerdings davon aus, er hätte Melanie vor seinem überraschenden Ableben noch einen Antrag gemacht, den Melanie angenommen hat. Deshalb obliegt es Melanie, den Nachruf auf Harry zu halten. Derweil steht Victoria Dank eines Fitnessgürtels buchstäblich unter Strom.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)