Die Wiener Höhenstraße. Die messerscharfe Trennlinie zwischen Stadt und Land. Eine herrliche Aussicht auf das schöne Wien. Aber auch nächtliche Raserei, Drogen, Sex am Parkplatz, Trunkenheit am Steuer.



Das sind die Delikte, denen Roli und Ferdinand in ihrem Streifenwagen auf der Spur sind. Hart. Unerbittlich. Und falsch wie ihre Dienstausweise.

Drehbuch David Schalko

Regie David Schalko

Hauptdarsteller Nicholas Ofczarek (Roli)

Raimund Wallisch (Ferdinand)

Klaus Rott (Erwin Schmatz)

Inge Maux (Helga Schmatz)

David Oberkogler (Robert Schmatz)

Olivier Mukuta (Uku)

Franziska Hackl (Sigrid)

Doris Schretzmayer (Gerlinde)

Harald Krassnitzer (Moritz Eisner)

Adele Neuhauser (Bibi Fellner)