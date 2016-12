Disney Die Garde der Löwen Ungebetene Gäste

Kupatana ist der friedlichste Tag des Jahres im geweihten Land. Bei diesem Fest feiern alle Tiere Seite an Seite den Kreis des Lebens. Als Kion ein vereinsamtes Jungtier vor dem Zugriff der Hyänen rettet, führt er versehentlich ein Rudel Schakale in sein Heimatland. Diese verursachen während der Kupatana-Festes prompt ein heilloses Durcheinander.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)