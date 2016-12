Bezaubernde Jeannie Mein Meister, der Kunstsammler

Jeannie ist allein zu Hause, als ein Fremder an der Tür klingelt. Der Mann stellt sich als Harry Huggins vor, wirft einen kurzen Blick in das Haus und äußerst sich abfällig über dessen Größe und Einrichtung. Jeannie fühlt sich verpflichtet, Tonys Ehre zu verteidigen und zaubert in Sekundenschnelle kostbare Möbel und erlesene Kunstschätze herbei. Unglücklicherweise versucht Jeannie genau den Falschen zu beeindrucken, denn Mr. Huggins entpuppt sich als Finanzbeamter.