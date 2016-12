Umständlich verliebt ("The Switch") Romantische Komödie mit Starbesetzung

Die Single-Frau Kassie ( Jennifer Aniston ) entschließt sich trotz der Einwände ihres besten, leicht neurotischen Freundes Wally ( Jason Bateman ) schwanger zu werden – auf eigene Faust und mithilfe eines sympathischen, attraktiven Samenspenders ( Patrick Wilson ). Ohne dass Kassie es ahnt, läuft bei der Befruchtung jedoch etwas schief. Deutlich wird das allerdings erst sieben Jahre später, als Wally Kassies süßen, leicht neurotischen Sohn kennen lernt. Unterstützt werden "Friends"-Ikone Jennifer Aniston und Jason Bateman ("Up in the Air", 2009; "Juno", 2007) von Hollywood-Chefexzentrikerin Juliette Lewis ("Natural Born Killers", 1994) als Kassies beste Freundin, Patrick Wilson ("The A-Team"; "Insidious", 2010) als sympathischer Samenspender und Jeff Goldblum ("Independence Day", 1996) als Wallys Partner und Freund Leonard.

Basierend auf der Kurzgeschichte "Baster" des Pulitzerpreisgekrönten US-Starautors Jeffrey Eugenides ("The Virgin Suicides") präsentieren die Macher von Dramedy-Juwelen wie "Juno" und "Little Miss Sunshine" eine bezaubernde Story rund um die Themen Freundschaft, künstliche Befruchtung, Verantwortung und das Eingestehen von Gefühlen. Drehbuchautor Allan Loeb entdeckte die Story, als sie 1996 in "The New Yorker" erschien. Er war auf der Stelle davon überzeugt, dass sie sich wunderbar als Filmstoff eignen würde. In der Folge entwickelte Loeb das Drehbuch und zeigte sie den Erfolgsproduzenten Albert Berger, Ron Yerxa und Nathan Kahane, die sich von Loebs Begeisterung anstecken ließen und das Regie-Duo Josh Gordon und Will Speck für die Leinwand-Adaption anheuerten.