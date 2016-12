Liebe. Lügen. Leidenschaft. In Smash dreht sich alles um die Dramen und Träume während der Entstehung eines neuen Musicals am Broadway. Für die fantastische Musik waren die beiden Tony- und Grammy-Award-Gewinner Marc Shaiman und Scott Wittman ('Catch Me If You Can') verantwortlich. Emmy-Gewinnerin Debra Messing brilliert in der Hauptrolle. Als Co-Produzent agierte niemand geringerer als Steven Spielberg.



Obwohl Julia eigentlich kürzer treten wollte, kann sie ihr Geschäftspartner Tom überreden, bei der Entwicklung des neuen Musicals 'Marilyn Monroe' mitzumachen. Sehr zum Leidwesen von Julias Ehemann, denn der hatte gehofft, dass sich seine Frau ganz auf die geplante Adoption konzentrieren würde. Auch die Produzentin Eileen will sich so schnell wie möglich die Rechte an dem Projekt sichern. Sie hat auch schon einen Topregisseur, Derek Walsh, mit im Boot. Die beiden jungen Schauspielerinnen Karen und Ivy hoffen, endlich als Star entdeckt zu werden.

Hauptdarsteller Debra Messing (Julia Houston)

Jack Davenport (Derek Wills)

Katharine McPhee (Karen Cartwright)

Megan Hilty (Ivy Lynn)

Christian Borle (Tom Levitt)

Anjelica Huston (Eileen Rand)

Regie Michael Mayer