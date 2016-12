Malcolm mittendrin Verschworene Geschworene

Lois ist Geschworene bei einem Prozess. Bald hat sie den Eindruck, als einzige ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Mit ihrem Engagement macht sie sich schnell Feinde. Auch ihre Familie beginnt darunter zu leiden. Malcolm, Reese und Dewey nützen ihre Osterferien, um die Kanalisation unsicher zu machen. Als sie sich in dem Labyrinth an Gängen verirren, geraten sie in Panik.