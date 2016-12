Bezaubernde Jeannie Sonntags immer

Tony ist von der vielen Arbeit komplett ausgebrannt. Am liebsten würde er im Bett liegen bleiben. Stets bemüht, ihrem Meister Gutes zu tun, zaubert Jeannie aus dem Montag einen Sonntag und will dies so lange wiederholen, bis Tony sich vollständig erholt hat. Doch auch immerwährender Sonntag kann die Nerven strapazieren.