Under the Dome Die Schlinge um den Hals

Gerade in dem Moment, als Big Jim die Hinrichtung von Barbie vorantreiben will, erscheint ein grelles Licht über ihnen. Zur gleichen Zeit ertönt ein seltsamer Klang, von dem einige der Bewohner ohnmächtig werden. Junior sieht dies als Zeichen der Kuppel. Er stellt sich gegen seinen Vater und weigert sich, Barbie zu töten. Inzwischen hat Julia eine seltsame Begegnung: wie aus dem Nichts erscheint eine junge Frau im See, die ums Überleben kämpft. Julia schwimmt mutig hinaus und bringt die Unbekannte an Land.