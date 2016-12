Ich oder du

In einer Disco am Stadtrand ist der Rocksänger Robert absoluter Star. Seine Freundin ist die junge, lockere Christina. Eines Tages begegnet dem Mädchen der Bauernsohn Franz, der Arbeit in der Großstadt sucht. Er verliebt sich in sie.



Zwischen dem drogensüchtigen Rocksänger und dem Landburschen entwickelt sich ein unerbittlicher Kampf um das von beiden geliebte Mädchen.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen