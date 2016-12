Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Eingesperrt

Frau Twombly ist nah dran, im Internet einen kostbaren Türknauf zu ergattern. Im letzten Moment wird er ihr aber von Fisher Biskit weggeschnappt. Da kommt es gelegen, dass dieser eine Kunstausstellung in seinem Haus veranstaltet, bei dem Frau Twombly den Türknauf, der an der Tür zum Bad montiert ist, in ihrer Tasche verschwinden lässt. Whittany und Blythe sitzen darauf in der Falle, und Unerwartetes geschieht: Die beiden freunden sich miteinander an, was Brittany zu Tode ärgert.