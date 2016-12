Jungle Beat Folge 21

Teil 1:

Dexter und seine Freunde gehen auf Entdeckungstour. So viele Tiere wie möglich wollen sie aufspüren, doch diese wissen sich leider gut zu verstecken.



Teil 2:

Beim Spielen im Wasser macht ein Delfin die Bekanntschaft mit einem Seeigel. Als der Seeigel ein Wettrennen zwischen ihnen gewinnt, entbrennt zwischen den beiden ein gnadenloses Kräftemessen. So leicht will sich der Deflin nämlich nicht geschlagen geben.