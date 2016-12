Alexander erhält eines Tages einen Brief aus der Stadt, der ihm Besuch ankündigt. Als er damals in einer Flasche den Bach hinuntergetrieben wurde, kam er bis in die Stadt. Dort wurde er in die Kanalisation von einem Moskito, einem Weberknecht und einer Kellerassel gerettet, als ihn gerade eine Wasserratte verzehren wollte. Diese drei neuen Freunde hat Alexander auf die Wiese eingeladen und so veranstalten die Wiesenbewohner ein großes Fest. Doch so richtig begeistert ist zuerst niemand über den Besuch der Stadtbewohner, denen man gar nichts recht machen kann.