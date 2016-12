A Million Ways to Die in the West ("A Million Ways to Die in the West") Unverschämt witzige Western-Parodie

Star-Comedian Seth MacFarlane ('Ted') nimmt den Wilden Westen voll aufs Korn. Cowgirl Charlize Theron hilft dem Feigling mit großer Klappe, die bezaubernde Amanda Seyfried zurückzugewinnen - doch Neil Patrick Harris und Liam Neeson fordern ihn gnadenlos zum pointenreichen Duell!