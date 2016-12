Doktor Proktor lässt es krachen! Höchst amüsantes, grellbuntes Abenteuer nach dem Kinderbuch von Erfolgsautor Jo Nesbø. Ein hinterhältiger Hochstapler will dem genialen Erfinder das Rezept für das Pupspulver stehlen. Lise und Bulle machen dem Bösewicht einen Strich durch die Rechnung! Großartiger Filmspaß für die gesamte Familie!



Vom Grundstück des schrulligen Erfinders Dr. Proktor dringt nichts als vereinzelte Knallgeräusche an die Außenwelt. Lise und Bulle wagen es, den geheimnisvollen Nachbarn aufzusuchen. So präsentiert ihnen der verrückte Professor seine neueste Erfindung: Ein Pulver, das gewaltige Blähungen verursacht, die sich explosionsartig, aber völlig geruchlos entladen. Lise und Bulle wollen es unter die Leute bringen - könnte man doch so Astronauten billig ins All schicken. Da bekommt Proktors fieser Konkurrent Thrane mit seinen tollpatschigen Zwillingssöhnen Trym und Truls Wind von dem Wundermittel.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / norwegisch)