Die Croods ("The Croods") Trickfilm aus dem Hause Dreamworks

Der übervorsichtige Steinzeit-Papa Grug kennt nur den Schutz von dunklen Höhlen. Als sich Töchterchen Eep in den unbekümmerten jungen Kerl Guy verschaut, gerät die alte Welt ins Beben. Und so starten die Croods mit ihm eine turbulente Reise in eine modernere Welt. Kurzweilige, visuell bestechende Unterhaltung für Jung und Alt!