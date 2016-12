Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal ("Night at the Museum: Secret of the Tomb") Teil drei der Abenteuer-Reihe

Nachtwächter Larry (Ben Stiller) führt diesmal seine lebendigen Exponate in das ehrwürdige British Museum in London, wo sie der magischen ägyptischen Tafel von Akhmenrah zu neuer Kraft verhelfen und dabei Ritter Lancelot zum Leben erwecken.....

Für den dritten Teil seines Museumsklamauks mit Comedy-Star Ben Stiller setzte der kanadische Regisseur Shawn Levy auf sein bewährtes Rezept aus drolligen Charakteren, atemberaubender Tricktechnik und herrlicher Situationskomik und konnte erneut seine hochkarätige Stammbesetzung um sich scharen:

Owen Wilson, Ricky Gervais, Steve Coogan, Rami Malek (US-Serie "Mr. Robot") und Ben Kingsley sind wieder mit von der Partie, wie auch Robin Williams als Präsident Teddy Roosevelt und Mickey Rooney, die traurigerweise beide ihren letzten Auftritt auf der Leinwand absolvierten. Neu mit dabei sind Dan Stevens, der schöne Matthew aus "Downton Abbey", als legendärer Ritter Lancelot sowie die australische Wuchtbrumme Rebel Wilson ("Pitch Perfect") als kesse Wärterin des British Museum.

Robin Williams (1951-2014) Der beliebte Comedy-Star und Oscargewinner ("Good Will Hunting") wurde am 11. August 2014 in seinem Haus nördlich von San Francisco tot aufgefunden. Berichten zufolge litt Williams an schweren Depressionen und bekam seine Alkoholsucht nie in den Griff.

Inhalt Im New Yorker Naturkundemuseum bricht während der Eröffnung des Planetariums Chaos aus. Die Tafel des Akhmenrah, die die Exponate zum Leben erweckt, scheint eine Fehlfunktion zu haben. Nachtwächter Larry Daley reist daraufhin mit Sohn Nick, Teddy Roosevelt, Jedediah, Octavius und weiteren Freunden nach London. Im British Museum will er Akhmenrahs Eltern um Hilfe bitten. Während Neandertaler Laaa Nachtwächterin Mindy bewacht, beschert Sir Lancelot Daley und seiner Truppe ein turbulentes Abenteuer.