Jagdfieber ("Open Season") Animationsspaß für die ganze Familie

Der von der Rangerin Beth aufgezogene Grizzly Boog wird von Maultierhirsch Elliott zu allerlei Unsinn angestiftet und wird schweren Herzens von Beth in die Wildnis ausgesetzt - ausgerechnet drei Tage vor Jagdbeginn....

Das Kreativ-Team von Animationshits wie "Der König der Löwen" und "Die Monster AG" legte mit "Open Season' (Originaltitel) ein temporeiches, freches und ausgeprochen witziges CGI-Abenteuer hin. Die Geschichte rund um den plötzlich in der Wildnis ausgesetzten zahmen Grizzly Boog basiert auf den erfolgreichen Cartoons von Steve Moore.

Erster computeranimierter Film der Sony Pictures Animation-Studios In der englischen Originalversion liehen Hollywood-Größen Ashton Kutcher, Martin Lawrence, Debra Messing und Gary Sinise den Vierbeinern ihre Stimme. In der deutschen Version sorgen u.a. Jürgen Vogel und Alexandra Neldel für pointenreichen Kinospaß für die ganze Familie.



Für Fans von englischen Originalfassungen wird der Film in Zweikanalton-Stereo Englisch/Deutsch ausgestrahlt.

Inhalt Grizzlybär Boog fehlt es als Haustier in der Garage der Wildhüterin Beth an rein gar nichts. Schokoriegel bis zum Abwinken, Fernsehen Ende nie und ein wunderbar gemütlicher Sessel. Als er den quasseligen Hirsch Elliot vor einem Wilderer rettet, ändert sich dies schlagartig. Die beiden stellen gemeinsam nur Unsinn an. Und so will Beth ihren geliebten Bären wieder auswildern. Boog steht unter Schock. So viel Wildnis ist er nicht gewöhnt. Zudem beginnt in drei Tagen die Jagdsaison. Jetzt ist guter Rat teuer!

STIMMEN Jürgen Vogel (Boog)

Alexandra Neldel (Beth)

Wolfgang Spier (McSquizzy)

Jörg Hengstler (Reilly)

Oliver Stritzel (Shaw)

Engelbert von Nordhausen (Ian)

Martin Lawrence (Boog, engl. OF)

Ashton Kutcher (Elliott, engl. OF)

Debra Messing (Beth, eng. OF)

Gary Sinsie (Shaw, engl. OF)

REGIE Jill Culton

Roger Allers

Drehbuch: Steve Bencich, Ron J. Friedman, Nat Mauldin

Musik: Ramin Djawadi, Paul Westerberg

Story: Steve Moore, John B. Carls

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)