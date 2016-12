Die Buddies bekommen Superkräfte! Effektvoller Abenteuer-Spaß der fünf beliebten Hundewelpen. Aliens verwickeln sie diesmal in einen intergalaktischen Streit - das Schicksal der Welt liegt in ihren Pfoten!



Comic-Fan Bartleby liebt es, sich und seine fünf Golden Retriever-Welpen als Superhelden zu verkleiden. Auch Grandpa Marvin macht den Spaß mit. Zu Bartlebys zwölftem Geburtstag wird daraus ein turbulenter Kampf der Welten. Budderball, Mudbud, B-Dawg, Buddha und Rosebud finden mysteriöse Ringe, die ihnen echte Superkräfte verleihen. Aber auch Aliens jagen den fünf Kraftspendern hinterher. Der gute Captain Megasis in Gestalt eines Hundes, und der bösartige Commander Drex, getarnt als Schwein. Jetzt liegt es an den Super-Buddies, die Welt zu retten!

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)