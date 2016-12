Kung Fu Panda ("Kung Fu Panda") Hipper Martial-Arts Animationsspaß

Nach den Publikumhits "Shrek" und "Madagascar" erwiesen die Zauberkünstler von Dreamworks Animation erstmals den Kung-Fu-Klassikern des Ostens animationstechnische Ehre. Die Story um einen behäbigen Pandabären, der davon träumt, Kung-Fu-Kämpfer zu sein, begeistert durch jede Menge origineller Martial-Arts-Szenen, pfiffige Figuren, witzige Einfälle, und wird zusätzlich durch zahlreiche Popkultur-Referenzen belebt. Als erster Dreamworks-Trickfilm, der im IMAX-Format zu sehen war, nahm das $130 Millionen Dollar-Spektakel weltweit fast $632 Millionen Dollar am Box-Office ein.

UND DARUM GEHT'S: Pandabär Po ist ein fauler, dicker Kerl, der im Tal des Friedens lebt und sich lieber seinen Tagträumen als mutiger Kung-Fu-Krieger hingibt, als im Nudel-Lokal seines Vaters auszuhelfen. Als im Jade-Palast die Wahl des Drachenkriegers ansteht, eilt Po voller Freude hin, um endlich seine großen Vorbilder, die Furiosen Fünf (Tigress, Crane, Monkey, Mantis und Viper) hautnah in Action zu sehen. Da passiert das Unfassbare - die weise Schildkröte Oogway wählt statt der talentierten Fünf ausgerechnet Panda Po zum Drachenkrieger aus. Kung Fu-Meister Shifu schäumt, seine Schüler, die Furiosen Fünf, reagieren verständlicherweise pikiert und Po selbst kann sein Glück kaum fassen.

Zur gleichen Zeit bricht der gefürchtete Schneelepoard Tai Lung aus seinem Hochsicherheitsgefängnis aus und droht, fürcherlich Rache zu nehmen. Nun muss sich Po seinem Schicksal stellen und so schnell wie möglich zum Kung-Fu Kämpfer ausgebildet werden. Meister Shifu nimmt ihn widerwillig als sechsten Schüler auf und versucht mit allen möglichen Tricks, Pos Kampfkünste in Schwung zu bringen.

Hochkarätige Stimmengeber

Der Prominenz an Stimmen im Original (Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman) steht die deutsche Synchronisation um nichts nach: das komische Multitalent Hape Kerkeling leiht dem tollpatschigen Panda Po seine Stimme (Jack Black im Original), Tigress (Angelina Jolie) wird von Bettina Zimmermann gesprochen, Schauspieler und Profi-Synchronsprecher Thomas Fritsch ist die donnernde Stimme des gefährlichen Kriegers Tai Lung (Ian McShane), Gottfried John ist Kung-Fu-Lehrer Shifu (Dustin Hoffman) und Cosma Shiva Hagen schließlich steht hinter Vipers Stimme (Lucy Liu in der Originalfassung).



Im Juni 2011 stürmte knuffige Drachenkrieger mit seinem zweiten Abenteuer "Kung Fu Panda 2" die Kinosäle Österreichs, im März 2016 kam "Kung Fu Panda 3" in unseren Kinos.