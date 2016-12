Hook ("Hook") Peter-Pan-Fantasyabenteuer von Steven Spielberg

Robin Williams (1951 - 2014)

Der beliebte Comedy-Star und Oscargewinner ("Good Will Hunting") wurde am 11. August 2014 in seinem Haus nördlich von San Francisco tot aufgefunden. Berichten zufolge litt Williams an schweren Depressionen und bekam seine Alkoholsucht nie in den Griff.

