James Bond - Der Spion, der mich liebte ("The Spy Who Loved Me") Roger Moore und Curd Jürgens im Jubiläums-Bond

Im zehnten Bond-Abenteuer hat Roger Moore alle Hände voll zu tun, um Bösewicht Curd Jürgens von einem Atomkrieg abzuhalten. Als Hörfilm ausgestrahlt!

Inhalt Ein britisches und ein sowjetisches Atom-U-Boot verschwinden spurlos. Die Briten verdächtigen die Russen, die Russen wiederum die Amerikaner. Geheimagent James Bond verbündet sich mit seiner russischen Kollegin Amasova. Ihre gemeinsamen Aktionen konzentrieren sich bald auf den mysteriösen Stromberg, der nur ein Ziel hat: Die Weltherrschaft.

Dritter Einsatz von Roger Moore Zum dritten Mal spielte Roger Moore den Superagenten und erstmals gelang es ihm, auch ein wenig von der leisen Ironie zu verbreiten, mit der Sean Connery James Bond so berühmt gemacht hatte. In Curd Jürgens hatte er ein prächtiges Gegenüber, und als Bond-Girl fungierte diesmal das ehemalige Fotomodell Barbara Bach. Unvergessen auch der bereits verstorbene Desmond Llewelyn als 'Q' sowie das Titellied, das von Carly Simon interpretiert wurde.



Sensationelle 'Gadgets' aus der Bond-Werkstatt

Was die Zuschauer am meisten begeisterte, das waren die technischen Tricks und Spielereien, mit denen Bond Nr. 10 auftrumpfte. Allen voran ein Lotus-Sportwagen, der sich bei Bedarf im Handumdrehen in ein U-Boot verwandeln und zudem noch Raketen abschießen und Minen legen konnte. Selbstverständlich ließ sich auch die Gegenseite nicht lumpen.

Legendär - der 'Beisser'! Curd Jürgens in der Rolle des mächtigen Reeders Sigmund Stromberg befehligt einen Supertanker, von dem ganze Atom-U-Boote verschluckt werden können. Stromberg verfügt auch über den schrecklichen Killer Jaws, gespielt von Richard Kiel (Bild), der mit seinem Furcht erregenden Stahlgebiss sogar Haien das Fürchten lehrt und auch vor Autos und Eisenketten nicht Halt macht.

DARSTELLER Roger Moore (James Bond)

Barbara Bach (Major Amasova)

Curd Jürgens (Stromberg)

Richard Kiel (Jaws)

Caroline Munro (Naomi)

Desmond Llewelyn (Q)

REGIE Lewis Gilbert

Drehbuch: Christopher Wood, Richard Maibaum

Kamera: Claude Renoir, Lamar Boren

Musik: Marvin Hamlisch

Story: Ian Fleming (Roman)

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)