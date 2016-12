Oscar und Golden Globe für Bester Animationsfilm

Neben dem Rekordeinspiel gab es Oscars für Besten Animationsfilm und Besten Filmsong ("Let it go") sowie einen Golden Globe für Besten Animationsfilm. Der Soundtrack hielt sich über zwei Jahre in den deutschen Album-Charts und entwickelte sich mit 10 Millionen verkauften Tonträgern zum weltweit erfolgreichsten Album des Jahres 2014. Der oscarprämierte Song "Let it go" wurde im Original von US-Popsternchen Demi Lovato und in der deutschen Fassung von Schlagerstar Helene Fischer gesungen.



"Frozen 2" ist bereits in Planung und soll im Jahr 2018 in die Kinos kommen.