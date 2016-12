Inhalt

Arizona, 1882. Schafzüchter Albert ist vorlaut, wortgewandt und extrem friedliebend. Das gesetzlose Leben im Wilden Westen ist nichts für ihn. Nur die Liebe von Louise gab ihm bislang Hoffnung. Diese macht aber mit ihm Schluss und wirft sich lieber Geschäftsmann Foy an den Hals. Da taucht das toughe Cowgirl Anna in Old Stamp auf. Sie will Albert auf Vordermann bringen, steht ihm doch ein Duell mit Foy bevor. Keiner ahnt, dass die unbekannte Traumfrau mit dem weit und breit gefährlichsten Revolverhelden Clinch liiert ist.



DARSTELLER<

Seth MacFarlane (Albert)

Charlize Theron (Anna)

Amanda Seyfried (Louise)

Neil Patrick Harris (Foy)

Giovanni Ribisi (Edward)

Sarah Silverman (Ruth)

Liam Neeson (Clinch)

REGIE

Seth MacFarlane

DREHBUCH

Seth MacFarlane

Alec Sulkin

Wellesley Wild

KAMERA

Michael Barrett

MUSIK

Joel McNeely