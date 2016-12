Der Hobbit 2 - Smaugs Einöde ("The Hobbit: The Desolation of Smaug")

Spektakulärer zweiter Teil von Peter Jacksons bombastischer Hobbit-Trilogie. Martin Freeman ('Sherlock') als Hobbit Bilbo und seine hochkarätig besetzten Gefährten durchwandern die abenteuerlich gefährliche Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkien. Gedreht vor schauprächtiger Kulisse der pittoresken Landschaft Neuseelands.

Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund 960 Millionen Dollar und an die 600,000 Kinobesuchern allein in Österreich setzt Oscar- und Golden-Globe-Preisträger Peter Jackson sein bildgewaltiges „Herr der Ringe“-Prequel fort: In der zweiten dreifach Oscar-nominierten Verfilmung von J. R. R. Tolkiens „Hobbit“-Werk müssen sich Bilbo Beutlin, der Zauberer Gandalf und 13 Zwerge in „Smaugs Einöde“ der größten Gefahr ihres Lebens stellen, um das einstige Zwergenreich Erebror zurückzuerobern. Neben dem erstklassigen Stammcast mit Emmy-Gewinner Martin Freeman als Bilbo, sein "Sherlock"-Kollege Benedict Cumberbatch als Stimme von Smaug im englischen Original, Oscar-Nominee Sir Ian McKellen und Richard Armitage als Zwergenführer Thorin kommen dieses Mal auch Legolas-Fans durch ein Comeback des Elben-Schönlings Orlando Bloom wieder voll auf ihre Kosten. Neuzugang Evangeline Lilly ("Lost") setzt als Elbenkämpferin Tauriel ihre Schlagkraft unter Beweis.



Der Titelsong „I See Fire“ stammt übrigens vom britischen Singer-Songwriter Ed Sheeran, der damit in die Top drei der österreichischen wie deutschen Charts aufgestiegen ist.

Inhalt Der Hobbit Bilbo Beutlin und die 13 Zwerge sind unter der Führung von Thorin Eichenschild auf dem Weg nach Erebor, um das verlorene Zwergenreich zu befreien. Getrennt von Zauberer Gandalf, müssen sie den Düsterwald mit seinen Furcht erregenden Riesenspinnen durchqueren. Ihr Ziel ist die Seestadt Esgaroth, wo die Menschen wohnen und im benachbarten Einsamen Berg der übermächtige Drache Smaug über die unermesslichen Schätze der Zwerge wacht. Als die Gefährten im Elbenland in Gefangenschaft geraten, muss Bilbo seinen Mut beweisen. Mit List und Tücke plant er die Flucht seiner Freunde.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)

DARSTELLER

Martin Freeman (Bilbo Beutlin)

Ian McKellen (Gandalf, der Graue)

Richard Armitage (Thorin Eichenschild)

Evangeline Lilly (Tauriel)

Ken Stott (Balin)

Graham McTavish (Dwalin)

John Callen (Oin)

Sylvester McCoy (Radagast)

Orlando Bloom (Legolas)

Stephen Fry (Herr von Seestadt)

DEUTSCHE STIMMEN

Sascha Rotermund (Smaug)

ENGLISCHE STIMMEN

Benedict Cumberbatch (Smaug)

REGIE

Peter Jackson

DREHBUCH

Fran Walsh

Philippa Boyens

Peter Jackson

Guillermo Del Toro

KAMERA

Andrew Lesnie

MUSIK

Howard Shore

STORY

J.R.R. Tolkien (Roman 'The Hobbit' / 'Der kleine Hobbit')

