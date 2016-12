Kerstin Giers Romantrilogie einer zeitlosen Liebe ging bereits millionenfach über den Ladentisch. Der erste Band "Rubinrot" wurde bis heute in 28 Länder verkauft und in 28 Sprachen übersetzt.



Die verzwickte Liebesgeschichte zwischen Gwendolyn Shepherd und Gideon de Villiers ist angesiedelt in London - großes Kino, das mit einem grandiosen Cast, stimmigen Dialogen, perfektem Timing, eindrucksvollen Locations und tollen Specialeffekten und Stunts begeistert.

Regie bei der actionreichen Liebesgeschichte durch alle Zeiten führte Felix Fuchssteiner ("Die Kurve", "Draußen am See"), nach einem Drehbuch von Katharina Schöde.



Die Stars des Films sind die Jungschauspieler Maria Ehrich ("Rock it", "Doctor’s Diary") als

Gwendolyn, Jannis Niewöhner ("Die Wilden Hühner und die Liebe") als Gideon. Die Nebenrollen protzen mit prominenten Namen wie Veronica Ferres, Uwe Kockisch, Katharina Thalbach, Gottfried John sowie Josefine Preuß, Kostja Ullmann ("Groupies bleiben nicht zum Frühstück"), Austro-Star Peter Simonischek ("Toni Erdmann") sowie "Tatort"-Komissar Axel Milberg.