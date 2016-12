Das Vermächtnis der Tempelritter ("National Treasure") Action-Abenteuer mit Nicolas Cage

Im Jahre 2008 weilte Nicolas Cage mit einer 200-Mann-starken Crew für Dreharbeiten des Mystery-Films "Season of the Witch" im steirischen Ausseerland. Unter der Regie von Dominic Sena, der mit Cage bereits den Actionthriller "Nur noch 60 Sekunden" drehte, spielt der Oscar-Preisträger einen Ritter im 14. Jahrhundert, der ein Mädchen, das als Hexe gilt, in ein Kloster bringen soll. Der Film kam im Herbst 2011 in die Kinos.



Im Jahre 2009 spielte der Hollywoodstar einen völlig durchgeknallten Polizisten in "Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans", Regisseur Werner Herzogs Neuinterpretation des kontroversen Copthrillers "Bad Lieutenant" von Abel Ferrara aus dem Jahre 1992.