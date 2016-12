Die drei ??? - Das verfluchte Schloss ("The Three Investigators and The Secret of Terror Castle")

Ausgerechnet an Justus' Geburtstag taucht eine geheimnisvolle Videobotschaft seiner verstorbenen Eltern auf. Rätselhafte Hinweise führen ihn und seine beiden Freunde Peter und Bob zum Anwesen des verrückten Erfinders Terrill, in dem es sogar spuken soll. Die drei ??? bekommen es aber nicht nur mit Geistern zu tun. Sheriff Hanson sieht es nämlich gar nicht gern, dass seine esoterisch begabte Tochter Caroline den mutigen Detektiven helfen will. Hauptdarsteller Chancellor Miller (Justus Jonas)

Nick Price (Peter Shaw)

Cameron Monaghan (Bob Andrews)

James Faulkner (Stephen Terrill / Victor Hugenay)

Annette Kemp (Caroline)

Regie Florian Baxmeyer

Drehbuch Philip Lazebnik

Aaron Mendelsohn

Kamera Peter Joachim Krause

Musik Annette Focks

Story Robert Arthur (Roman)