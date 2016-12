Die fantastische Welt von Oz ("Oz: The Great and Powerful") Prequel zum Filmklassiker "Der Zauberer von Oz"

In dem großartig bebilderten Fantasyspektakel von "Spider-Man"-Regisseur Sam Raimi gerät der glücklose Zauberer James Franco in einen Wirbelsturm, der ihn in das Zauberland Oz trägt. Dort trifft er auf drei wunderschöne Hexen,die ihn laut einer Prophezeiung bereits erwartet haben...

Inhalt

Oscar Diggs zieht als mittelmäßiger Zauberkünstler von Dorf zu Dorf. Die Frauen verehren ihn, die Männer könnten ihn zum Teufel jagen. Als er sich vor einem Nebenbuhler mit einem Heißluftballon in schwindelnde Höhen flüchtet, gerät er in einen Wirbelsturm und landet in einer fantasievoll märchenhaften Welt. Die drei Hexen Theodora, Glinda und Evanora halten ihn für den vorhergesagten großen Zauberer Oz. Wenn er die Bewohner mit Magie aus deren Tyrannei befreit, ist ihm Ruhm und Reichtum gewiss. Dabei ist er auf die Hilfe des Affen Finley und einer jungen Porzellanpuppe angewiesen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1. / englisch)