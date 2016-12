Roger und Anita lernen sich auf turbulente Weise über ihre Dalmatiner Pongo und Perdi kennen. Die zwei heiraten. Bald erwarten beide Paare Nachwuchs. Doch Anitas exzentrische Arbeitgeberin Cruella DeVil hat es gerade auf die 15 Welpen abgesehen. Die teuflische Modedesignerin will sich einen Mantel aus gepunktetem Fell schneidern. So lässt sie die Hunde-Babys entführen. Eine abenteuerliche Rettungsaktion beginnt.

Insgesamt standen dem Filmteam 250 Dalmatiner zur Verfügung. Die echten Hunde sprechen allerdings nicht wie ihre Trickfilm-Vorbilder, weil Drehbuchautor John Hughes ("Kevin - Allein zu Haus") die Geschichte so realitätsnah wie möglich erzählen wollte. Umso mehr reden mussten die Tiertrainer. Noch nie zuvor wurde der Versuch unternommen, so viele Tiere auf einmal in einem Film einzusetzen. Ganz ohne Tricks ging es aber letztendlich doch nicht. Wilde Rutschpartien durch enge Rohre zum Beispiel mussten die Welpen nicht selbst vollführen. Die Stunts wurden am Computer simuliert.



Mit banaleren Problemen hatte eine Maskenbildnerin zu kämpfen. Da die Hundebabys im Durchschnitt nur eine Woche lang einsatzfähig waren und kein Dalmatiner dem anderen gleicht, musste sie je nach Bedarf Flecken aufmalen oder überschminken. Mit einem einfachen Make-up war es bei Glenn Close dagegen nicht getan: Eine schrille Perücke, bis zu zehn Kilo schwere Kostüme und Schuhe mit 15 Zentimeter hohen Absätzen gehörten zu dem teuflischen Outfit der Hexe Cruella De Vil. Nur mit einer Wespentaille konnte sie sich in die Kostüme pressen. Gut, dass auch Glenn Close schon früher auf den Hund gekommen ist: Um abzunehmen, hat sie ihre drei Hunde täglich mehrere Stunden lang spazieren geführt.