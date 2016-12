ORF-Premiere: Broken City - Stadt des Verbrechens ("Broken City") Topbesetzter Großstadt-Thriller

Mark Wahlberg wird als Privatdetektiv Billy Taggart vom New Yorker Bürgermeister Nicolas Hostetler (Russell Crowe) beauftragt, seine Ehefrau Cathleen (Catherine Zeta-Jones) auszuspionieren. Ein Auftrag, der Billy tief in ein politisches Komplott schlittern lässt. Spannung bis zur letzten Minute!

Regisseur Allen Hughes ('From Hell', 'The Book of Eli') liefert mit "Broken City" einen soliden Politthriller, in dem jeder der Protagonisten Dreck am Stecken hat und es mit der Moral nicht so genau nimmt. Mark Wahlberg als Privatdetektiv Billy Target steckt tief in der Schuld von Bürgermeister Hostetler (Russell Crowe), der ihm vor Jahren aus einer Bredouille geholfen hat. Nun ist Zahltag....

Inhalt New York, vor der Wahl des Bürgermeisters. Amtsinhaber Nicolas Hostetler ruft Privatdetektiv Billy Taggart zu sich. Vor sieben Jahren hat er Beweise verschwinden lassen, die Billy in einem Mordfall schwer belastet hätten. Billy musste so zwar den Polizeidienst quittieren, blieb aber straffrei. Jetzt bietet Hostetter Billy 50.000 Dollar, um seine Ehefrau Cathleen zu beschatten und sie der Untreue zu überführen. Als sich deren vermeintlicher Liebhaber als Wahlkampfmanager von Hostetlers Kontrahenten herausstellt, ist Billy bereits tief in ein diabolisches Komplott verstrickt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / englisch)



DARSTELLER

Mark Wahlberg (Billy Taggart)

Russell Crowe (Nicolas Hostetler)

Catherine Zeta-Jones (Cathleen Hostetler)

Jeffrey Wright (Carl Fairbanks)

Barry Pepper (Jack Valliant)

Kyle Chandler (Paul Andrews)

REGIE

Allen Hughes

DREHBUCH

Brian Tucker

KAMERA

Ben Seresin

MUSIK

Atticus Ross

Leopold Ross

Claudia Sarne

RUSSELL CROWE Zuletzt war der 52-jährige Oscarpreisträger von 'down under' in der Buddy-Komödie "The Nice Guys" mit Ryan Gosling als Privatschnüffler im Los Angeles der 1970er Jahre in den heimischen Kinosälen unterwegs.

CATHERINE ZETA-JONES Die Oscargewinnerin ("Chicago", 2002) hat sich in den letzten Jahren auf der Leinwand rar gemacht. Dafür feiert sie nächstes Jahr ihr Comeback im Fernsehen mit der topbesetzten Fox-Serie "Feud", in der sie Hollywoodstar Olivia de Havilland geben wird.

MARK WAHLBERG Derzeit ist der zweifache Oscar-Nominee mit dem True-Story-Katastrophenthriller "Deepwater Horizon", das er auch mitproduzierte, als Cheftechniker der havarierten Ölplattform gleichen Namens im Einsatz.



Der einstige Teenie-Star und 'bad boy' der Musikszene hat sich mit seinen 45 Jahren zum Hollywood-Schwergewicht entwickelt und sich als Produzent von preisgekrönten TV-Serien und Filmen wie "In Treatment" und "Entourage" und dem Golden-Globe-Abräumer "Boardwalk Empire" einen Namen gemacht. Seine knallharte Darstellung eines New Yorker Cops in "Departed - Unter Feinden" brachte ihm seine erste Oscar- und Golden-Globe-Nominierung ein.



Zweite Oscar-Nominierung für "The Fighter"

Nach Teil IV der "Transformers"-Reihe ("Age of Extinction", 2014) sorgte Wahlberg im Jahr 2015 mit dem Sequel seiner erfolgreichen Bär-Komödie "Ted 2" für volle Kinosäle. Im Jahre 2013 war der vierfache Familienvater im Großstadtthriller "Broken City" an der Seite von Russell Crowe und Catherine Zeta-Jones auf der Leinwand zu sehen. Im Jahre 2010 kam sein Boxer-Drama "The Fighter" heraus, in dem er neben der Produzentenrolle auch gleich die Hauptrolle übernahm. Das mehrfach ausgezeichnete Werk brachte seinem Filmbruder Christian Bale sowie Melissa Leo als seine ehrgeizige Mutter je einen Nebendarsteller-Oscar ein. Er selbst musste sich mit einer Nominierung als Produzent begnügen. 2015 war Wahlberg mit seinem kongenialen Partner aus "Die etwas anderen Cops" Will Ferrell in der Komödie "Daddy's Home - Ein Vater zu viel" als cooler Papa zu sehen.

