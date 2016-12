Die drei Musketiere ("The Three Musketeers") Neuverfilmung des Dumas-Klassikers

Es heißt wieder: "Einer für alle! Alle für einen!" In der actionreichen Neuinszenierung schickt "Resident Evil"-Regisseur Paul W.S. Anderson seine vier Helden mit viel Witz und Tempo in den Kampf gegen das intrigierende Paar Milla Jovovich und Christoph Waltz....

Für die Neuverfilmung in 3D des im Jahre 1844 erschienenen Romans von Alexandre Dumas holte sich "Resident Evil"-Regisseur Paul W.S. Anderson ein internationales Star-Ensemble vor die Kamera, darunter seine eigene Ehefrau und "Resident Evil"-Amazone Milla Jovovich und 'unseren' Star in Hollywood, Christoph Waltz, und inszenierte das berühmte Kostümabenteuer mit vielen originellen Drehbucheinfällen, jeder Menge Action sowie hinreißenden Kostümen und Schauplätzen.

ZUR STORY Frankreich im 17. Jahrhundert. Gleich an seinem ersten Tag in Paris legt sich der junge D'Artagnan (Logan Lerman- "Percy Jackson") mit den Musketieren Athos (Matthew MacFadyen - "Die Säulen der Erde"), Porthos (Ray Stevenson - "Thor") und Aramis (Luke Evans - "Der Hobbit - Smaugs Einöde") an. Doch als er mit geschickter Klinge die Truppen des Fieslings Rochefort (Mads Mikkelsen - "Casino Royal") in die Flucht schlägt, nimmt das Trio den jungen Abenteurer in ihrem Kreis auf.

Gemeinsam müssen sie einen drohenden Krieg zwischen Frankreich und England abwenden, den der machthungrige Kardinal Richelieu (Zweifach Oscar-Preisträger Christoph Waltz (li. i. Bild) und die intrigierende Milady de Winter (Milla Jovovich) herbeiführen wollen. Opfer ihrer Intrige sind der leichtgläubige König Louis XIII. (Freddie Fox) und der Herzog von Buckingham (Orlando Bloom - "Fluch der Karibik"-Reihe). Der Auftrag stürzt die Vier in atemberaubende Abenteuer zu Lande, zu Wasser und in der Luft und führt sie an die geheimsten Orte und in die gefährlichsten Situationen.

Produktion der Superlative Der Film wurde mit noch nie dagewesenem Aufwand in Bayern (darunter Herrenchiemsee und das Antiquarium der Münchner Residenz) gedreht und stellt eine der größten On-Location-Produktionen in Europa überhaupt dar. Insgesamt wurde die deutsch-französisch-britisch-amerikanische Ko-Produktion in 13 Wochen (in 3D) zum größten Teil an Schauplätzen in Bayern, aber auch im Studio Babelsberg in Potsdam gedreht. Eine Reihe von Bayerns Schlössern, Burgen und Palästen eigneten sich hervorragend für die Dreharbeiten und machen damit Reisen nach Frankreich und Italien überflüssig: Burghausen wurde zum Beispiel zur Provinz Gascogne und zu Paris, Würzburgs Residenz und Schloss Schleißheim dienten als Louvre.

Gefährliche Stunts in 3D Stunts in 3D sind doppelt gefährlich: Schwingt man bei 2D den Degen in Richtung Gesicht, weicht der Gegner einfach nach hinten aus - und mit einem Soundeffekt ist der Hieb leinwandtauglich! In 3D wird der Schlag mit zwei Kameras nahezu 360 Grad abgebildet, sodass man plötzlich erkennen kann, dass das Gesicht nicht wirklich berührt wird. Es gilt also die Devise "get closer, get closer until you might really get hit!"

Ursprünglich in Zeitung veröffentlicht Alexandre Dumas (1802–1870) hatte die auf realen Personen basierende Story der drei Musketiere und des jungen D’Artagnan als Fortsetzungsgeschichte für eine Pariser Zeitung geschrieben. Jedes Kapitel mündete in einem spannenden offenen Ende, damit die Leser auch die nächste Ausgabe kauften: Der heute nicht mehr wegzudenkende 'Cliffhanger' am Folgenende einer Serie ward geboren.

CHRISTOPH WALTZ Der in Wien geborene Schauspieler feierte am 4. Oktober seinen 60. Geburtstag. Zuletzt war der zweifache Oscarpreisträger als Blofeld im Bond-Spektakel "Spectre" und als Bösewicht im "Legend of Tarzan"-Reboot im Kino zu sehen ...

Kurzinhalt Frankreich, 17. Jh. D'Artagnan will sich in Paris den legendären Musketieren anschließen. Athos, Porthos und Aramis prüfen den übermütigen Burschen, bevor sie ihm im Kampf gegen die finsteren Mächte des Landes vertrauen. Kardinal Richelieu verbreitet mit Rocheforts gnadenlosen Truppen Angst und Schrecken. Eine Intrige gegen König Louis XIII und dessen Gemahlin Anne soll Frankreich in einen Krieg mit England stürzen. Die zwielichtige Spionin Milady de Winter überbringt dem feindlichen Herzog von Buckingham ein kompromittierendes Diamantcollier. Die Musketiere müssen dieses unbedingt zurückholen.

DARSTELLER Logan Lerman (D'Artagnan)

Milla Jovovich (Milady de Winter)

Matthew Macfadyen (Athos)

Ray Stevenson (Porthos)

Luke Evans (Aramis)

Orlando Bloom (Herzog von Buckingham)

Christoph Waltz (Kardinal Richelieu)

Mads Mikkelsen (Rochefort)

Til Schweiger (Cagliostro)

Juno Temple (Königin Anne)