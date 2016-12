Dreifach-Rolle für Tim Allen

US-Starkomiker Tim Allen, auch hierzulande durch die Erfolgsserie "Hör mal, wer da hämmert" ein bekanntes Gesicht, gibt erneut den schmerbäuchigen Weihnachtsmann. Allen schlüpft aber auch in die Gestalt des Erdenbürgers Scott Calvin und reißt als Spielzeug-Weihnachtsmann während Santas Abwesenheit das Kommando am Nordpol an sich. Unterstützt wird Allen von einem großartigen Ensemble, zu dem Elisabeth Mitchell ("ER") als zukünftige Mrs. Clause, Judge Reinhold ("Beverly Hills Cop", "Fast Times at Ridgemont High") und Kevin Pollak als Amor gehören.