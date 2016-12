Mein Schatz, unsere Familie und ich ("Four Christmases") Turbulente Weihnachtskomödie mit Starbesetzung

Brad und Kate leben seit drei Jahren glücklich zusammen und genießen es, dem Stress der Weihnachtsfeiertage mit einem Flug ins Ausland zu entfliehen - zu humanitären Zwecken, wie sie der Verwandtschaft glaubhaft machen möchten. In Wirklichkeit genießen die beiden einen sorgenfreien Urlaub in tropischen Gefilden, fernab von den nervtötenden Weihnachtsfesten ihrer geschiedenen Eltern. Doch dieses Jahr droht Weihnachten zur Katastrophe zu werden: Aufgrund der Wetterlage streikt die Airline und das Paar muss sich notgedrungen vier verschiedenen Weihnachtsfeiern stellen. Dabei treten Enthüllungen und Erkenntnisse zutage, die Brad und Kate ihre Beziehung neu überdenken lassen.

Reese Witherspoon und Vince Vaughn geben zwei hinreißende Weihnachtsverweigerer ab, die plötzlich in ihrem schlimmsten Alptraum feststecken. Da ihre Eltern geschieden sind und beide neue Ehepartner gefunden haben, müssen Brad und Kate vier verschiedenen Feste über sich ergehen lassen. Bis das Feiern in einem wahren Weihnachtsdisaster endet, erleben Brad und Kate etliche peinliche Momente ihrer Familien, inklusive eines zum Brüllen komischen Krippenspiels, und sehen auch sich selbst in einem völlig neuen Licht.



Der Zuseher darf sich auf vergnügliches Feiern mit Brads Dad Robert Duvall und seinen beiden Wrestling-Brüdern Jon Favreau (Regisseur von "Iron Man") und Tim McGraw freuen, sowie auf köstliche Momente mit Jon Voight und Mary Steenburgen als Kates Eltern. Auch Edelmimin Sissy Spacek ("Bloodline") ist ganz in ihrem komödiantischen Element als Brads Mutter, die jetzt mit Brads ehemaligem besten Freund zusammen ist.