Die Wutprobe ("Anger Management") Erfrischende Komödie mit Adam Sandler und Jack Nicholson

Der sanftmütige Marketingprofi Dave wird durch ein Missverständnis zu einem Anti-Agressions-Training bei dem völlig durchgeknallten Therapeuten Buddy Rydell verdonnert. Bald ist sein Leben ein einziger Trümmerhaufen ...

Endlich darf Jack Nicholson wieder sein diabolisches Grinsen aufsetzen und seine Augenbrauen tanzen lassen. In Peter Segals ("Die nackte Kanone 33 1/2") grotesk-komischer Komödie "Anger Management" (Originaltitel) traktiert der dreifache Oscar-Preisträger (zuletzt für "Besser geht's nicht", 1998) als gestörter Seelendoktor Buddy Rydell den sanftmütigen Tropf Dave Buznik, gespielt von Comedy-Darling Adam Sandler. In einer Selbsthilfegruppe soll Dave lernen, sein Temperament unter Kontrolle zu halten.

Starbesetzt bis in die kleinsten Nebenrollen Das cholerische Wutbündel Rydell bringt Dave in hochpeinliche Situationen und schafft es, den vormals schüchternen Einfaltspinsel in eine tickende Aggressionsbombe zu verwandeln. Selbst seinem ehemaligen Klassenkameraden Arnie (John C. Reilly, oscarnominiert für "Chicago"), der sich als buddhistischer Mönch in ein Kloster zurückgezogen hat, gelingt es, Dave bis aufs Blut zu reizen und in einen Schlagabtausch zu verwickeln. Ebenfalls mit dabei in der mit absurder Situationskomik, Slapstickszenen und witzigen Dialogen gespickten Komödie ist Marisa Tomei (Oscar für "Cousin Vinny") als Poesie liebende Freundin von Dave und John Turturro als sein 'Agressi-Assi' Chuck. Mitstreiter auf dem Weg zur Agressionsbewältigung sind Heather Graham als sexy Bar-Flirt und Woody Harrelson als Crossdresser Galactica.

Ein ungleiches Paar - Jack und Adam Hollywoodtitan Jack Nicholson (inzwischen 79) war nach seinem grandiosen Auftritt als Mafia-Pate in Martin Scorseses Oscar-gekröntem Cop-Thriller "The Departed" in der Rob-Reiner-Dramödie "Das Beste kommt zum Schluss" an der Seite von Morgan Freeman zu sehen.



Spätestens seit dem US-Boxoffice-Wirbelsturm von "Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden" ist klar, dass Adam Sandler(50) in der Topliga der US-Komiker ganz oben mitschwimmt. Lesen Sie mehr zu Adam Sandler weiter unten.

Adam Sandler Der Schauspieler/Komiker/Sänger Adam Sandler feierte am 9. September 2016 seinen 50. Geburtstag. Der Veteran der legendären US-Comedy-Show "Saturday Night Live" schaffte seinen Leinwand-Durchbruch vor 20 Jahren mit der Komödie "Happy Gilmore" im Jahre 1996. Spätestens seit dem US-Boxoffice-Wirbelsturm von "Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden" war klar, dass Adam Sandler in der Topliga der US-Komiker angekommen war - wie an der Seite Jack Nicholsons in "Die Wutprobe". Schlag auf Schlag folgten die Hits wie die rowdyhaft-rührige Vater-Sohn-Komödie "Big Daddy" und die Liebeskomödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die ihn nicht nur als Komiker, sondern auch als romantischen Helden etablierte. Für den Film steuerte das Multitalent auch die Songs bei. Mit seinen Comedy-Buddies David Spade und Rob Schneider aus "SNL" drehte Sandler die Baseball-Komödie "The Benchwarmers" und besetzte seine Freunde erneut in "Kindsköpfe".



Adama Sandlers Komödie "Urlaubsreif" (2014, "Blended" im Original) führte ihn nach "Eine Hochzeit zum Verlieben" und "50 erste Dates" zum dritten Mal mit Drew Barrymore vor der Kamera zusammen. Zuletzt war der Comedian in der Action-Sci-Fi-Komödie "Pixels" bei uns zu sehen.



PRIVAT

Der gebürtige New Yorker ist seit 2002 mit Schauspielerin Jackie Titone verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr

Kurzinhalt Der als sanftmütig geltende Marketing-Angestellte Dave Buznik wird wegen zu starker Aggressivität zu einem speziellen Training verdonnert. Therapeut Buddy Rydell zieht dazu kurzerhand bei ihm ein. Er beginnt sein Anti-Aggressionstraining und verfolgt Dave fortan auf Schritt und Tritt. Rydell erweist sich jedoch als überaus cholerisch. Seine unkonventionellen Methoden stellen nicht nur Daves Beziehung zu seiner Freundin Linda, sondern sein gesamtes Leben auf eine harte Probe.

DARSTELLER Jack Nicholson (Dr. Buddy Rydell)

Adam Sandler (Dave Buznik)

Marisa Tomei (Linda)

Allen Covert (Andrew)

Lynne Thigpen (Richterin Daniels)

John C. Reilly (Arnie Shankman)

John Turturro (Chuck)

REGIE Peter Segal