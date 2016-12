Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant ("The Wedding Planner") Romantische Liebeskomödie

Wie es der Zufall will, platzt plötzlich der gutaussehende Kinderarzt Steve Edison (Matthew McConaughey) in ihr Leben: Er rettet sie vor einem rollenden Müllcontainer, legt mit ihr einen romantischen Tanz unter dem Sternenhimmel San Franciscos hin, verhält sich äußerst galant und schon ist es um Mary geschehen - sie ist bis über beide Ohren verliebt. Zu dumm, als sich drei Tage später herausstellt, dass sich ihre Zufallsbekanntschaft als Verlobter ihrer Kundin Fran (Bridgette Wilson-Sampras - Gemahlin von Tennis-Ass Pete Sampras) entpuppt. Nach anfänglichem Schock beschließt sie, ihre Gefühle nicht mit ihrem Job in Konflikt geraten zu lassen und plant, mit gewohnter Professionalität, die Hochzeitsvorbereitungen. Doch die Powerfrau hat sich plötzlich nicht so im Griff, wie sie es gern hätte ...