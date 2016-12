Sister Act - Eine himmlische Karriere ("Sister Act") Whoopi Goldberg als singende Nonne

Nachtclubsängerin Deloris wird als Kronzeugin von der Polizei in einem Kloster versteckt. Dort bringt die flotte Neo-Nonne den ehrwürdigen Kirchenchor auf Vordermann ...

Eine solch geballte Ladung an mitreißendem Gospel-Soul aus den Kehlen ehrwürdiger Nonnen hat man im Kino selten zuvor zu hören bekommen. Wenn dann noch dazu Hollywoods Ulkstar Nummer eins - Whoopi Goldberg als "Sister Act - Eine himmlische Karriere" macht, dann werden die Zuseher Zeugen einer der erfolgreichsten Komödien der neunziger Jahre. Prominent besetzt sind auch die Nebenrollen mit "Bad Lieutenant" Harvey Keitel als skrupelloser Mafiagangster und Geliebter von Deloris, Dame Maggie Smith als Schwester Oberin und Bill Nunn als Kommissar Souther.

Inhalt

Die Nachtclubsängerin Deloris wird Zeugin eines Mordes. Zum Schutz vor den Gangstern versteckt sie die Polizei an einem Ort, wo niemand sie vermuten würde - im Kloster. Obwohl sie anfangs Schwierigkeiten mit der Schwester Oberin hat, gelingt es ihr, den bis dato miserablen Chor in Schwung zu bringen und die Kirche wieder zu füllen. Doch damit bringt sie die Gangster auf ihre Fährte.



