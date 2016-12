MA 2412 Weihnachten

Am 23. Dezember ist auch in der MA 2412 die vorweihnachtliche Hektik voll ausgebrochen. Ing. Breitfuß müht sich vergeblich, das Geschenk für seine Frau ordentlich zu verpacken. Weber träumt, entgegen den Vermutungen von Breitfuß, nicht von einer Entziehungskur in Kalksburg, sondern von einem Urlaub in Bali und die Knackal erhält ein Riesenpaket, dessen Inhalt sie aber doch nicht ganz zufrieden zu stellen vermag. Und alle zusammen rätseln, was sie denn Claus zum Fest schenken sollen. Der ist inzwischen als Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum voll im Einsatz und muss sich gegen unechte Konkurrenten zur Wehr setzen. Bei all seinem Stress hat ihm gerade noch gefehlt, dass unvermutet auch seine Amtskollegen im Kaufhaus auftauchen.