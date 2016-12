Cracked Gefallener Engel

Der bipolare Mike De Soto glaubt während einer manischen Phase, sich für einen Kampf wappnen zu müssen und errichtet daheim ein Waffenlager. Als ihn Aidan und Daniella inhaftieren, bemerken sie Mikes blutgetränktes Hemd. Auch in Mikes Auto befindet sich jede Menge Blut und unweit davon wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Durch Medikamente ruhiggestellt, hat Mike ein Blackout. Um herauszufinden, was passiert ist, müssen die Cops zusammen mit dem Bipolaren in dessen Wahnvorstellungen eintauchen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)