Beliebt, genial und unberechenbar: Detective Aidan Black (‚Gilmore Girls'-Star David Sutcliffe) mag ein brillanter Cop sein, nach zwei Schießereien im vergangenen Jahr ist er psychisch allerdings ein wenig angeschlagen. Gerade das scheint Aidan für seine neue Aufgabe besonders zu qualifizieren: emotional schwer gestörte Täter zu jagen. Aidan kann sich gut in ihre Denkweise einfühlen.



SWAT-Mitglied Aidan Black zeigt nach mehrmaligem Waffeneinsatz im Dienst Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Als er in einem Coffee-Shop nach einer Provokation in hysterisches Gegacker verfällt, wird Aidan nicht ganz ohne Hintergedanken zu der neu gegründeten 'Psych Crimes and Crisis'-Einheit versetzt. Dort soll er mit der forensischen Psychiaterin Daniella Ridley Fälle lösen, die von mutmaßlich psychisch kranken Tätern begangen wurden. Bei ihrer ersten Zusammenarbeit gerät der ehrgeizige Vater eines Eishockeyspielers in Verdacht, seinen Sohn auf bizarre Weise getötet zu haben.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller David Sutcliffe (Aidan Black)

Stefanie von Pfetten (Daniella Ridley)

Dayo Ade (Leo Beckett)

Luisa D'Oliveira (Poppy Wisnefski)

Karen LeBlanc (Inspector Diane Caligra)

Regie Tim Southam