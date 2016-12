The Big Bang Theory Man lernt nie aus

In Bakersfield wird eine Comic Convention abgehalten - ein Pflichttermin für Leonard und seine Freunde. Tatsächlich kommen die vier Jungs aber nie bei der Convention an. Als sie unterwegs pausieren, um ein paar Star-Trek-Szenen nachzustellen, wird den Freunden ihr Auto gestohlen. Mutterseelenallein sitzen sie in der Wüste fest. Währenddessen versuchen die Mädels zu ergründen, warum die Jungs so vernarrt in Comics sind. Sie beschließen, selbst welche zu lesen und geraten darüber in eine hitzige Diskussion.