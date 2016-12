Littlest Pet Shop - Tierisch gute Freunde Peppers Auftritt

Hoher Besuch ist im Pet Shop zu Gast: "Old Bananas", ein Orang Utan und Komiker-Star, den Pepper heiß verehrt, macht sich durch seine Scherze schnell bei den Tieren beliebt. Peppers Show hingegen reißt keinen vom Hocker, so sehr sie sich auch bemüht. Ist es mit ihrem Talent als Comedian doch nicht so weit her, wie sie geglaubt hat?