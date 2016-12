Das Schicksal ist ein mieser Verräter ("The Fault in Our Stars") Berührende Teenie-Romanze

Nach dem Bestseller-Roman von Erfolgsautor John Green. Senkrechtstarterin Shailene Woodley ('Die Bestimmung', 'The Descendants') und Ansel Elgort ('Carrie'), die auch für 'Die Bestimmung' gemeinsam vor der Kamera stehen, verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Schicksalshaft verbunden durch die Diagnose Krebs, suchen sie nach der Erfüllung ihrer Liebe.