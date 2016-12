Disney Die Garde der Löwen Hyänen können auch anders

Beim Versuch, hungrige Hyänen zur Vernunft zu bringen, gerät Kion in eine unangenehme Lage. Unter ihm bricht ein Baumstamm entzwei, der als Brücke über einen Fluss dient. Ehe sich Kion versieht, wird er in die reißenden Fluten hinabgerissen. Zwar gelingt es ihm schließlich, sich aus eigener Kraft zurück ans Ufer zu begeben. Dummerweise landet Kion jedoch auf der falschen Seite des Flusses und findet sich im Schattenland wieder. Als Kion sich dort völlig verirrt, bekommt er Hilfe von unerwarteter Seite.



