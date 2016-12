Hot In Cleveland Canoga Falls

Victoria ereilt ein Ruf aus ihrem Heimatort: Angeblich soll sie offiziell geehrt und der Rathausplatz nach ihr benannt werden. Doch in Wahrheit wird ihre Mutter schrullig und ihre Schwester Bess macht sich Sorgen. Als Victoria mit ihren Freundinnen in ihrem Elternhaus ankommt, ist das Haus mit Müll zugepflastert. Zudem scheint Victorias Mutter vergesslich geworden zu sein. Gleichzeitig eröffnet Bess ihrer Schwester, das sie jemanden kennengelernt hat und von daheim ausziehen will.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)