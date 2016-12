Der letzte Bulle Nagel ins Herz

Um mehr über das Attentat auf sich in Erfahrung bringen zu können, kehrt Mick in den Polizeidienst zurück. Der Groll gegen die Kollegen sitzt immer noch tief. Einzig Andreas hat Mick verziehen. Kaum im Büro angekommen, werden die zwei mit dem Mord an einem Detektiv befasst, der Diebstähle bei einem Paketdienst aufklären sollte. Der Dieb scheint eine philanthropische Ader zu haben: Seine Beute hat er einem Seniorenheim vermacht. Mick und Andreas vermuten, dass Ulrich Huberty, ein ehemaliger Mitarbeiter des Paketdienstes, die Diebstähle begangen hat. Aber ist er auch der Mörder?