Dawson's Creek Der Abschied

Andys Vater möchte seine Kinder mit nach Providence nehmen. Während Jack auf jeden Fall in Capeside bleiben will, entschließt sich Andy schweren Herzens, ihren Vater zu begleiten. Für Pacey stürzt deshalb eine Welt zusammen. Jen hält es bei Mrs. Leery nicht mehr aus. Sie fühlt bei ihren Eltern vor, ob sie wieder nach New York zurückkehren darf.