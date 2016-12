Disturbia - Auch Killer haben Nachbarn ("Disturbia")

Packende Neuinterpretation von Hitchcocks Klassiker 'Das Fenster zum Hof'. Shia LaBeouf ('Transformers', 'Wall Street - Geld schläft nicht') und Genrespezialist D.J. Caruso ('Taking Lives', The Salton Sea') stellen ihr Gespür für spannungsgeladenen Thrill souverän unter Beweis.



Seit dem Unfalltod seines Vaters hat sich Kale immer mehr von der Umwelt abgekapselt. Als er einem seiner Lehrer einen Fausthieb verpasst, stellt ihn der Richter mittels Fußfessel unter Hausarrest. Mehr aus Langeweile beginnt Kale seine Nachbarschaft mit Fernglas und Videokamera zu beobachten und lernt so die neu hinzugezogene Ashley kennen. Da weckt Nachbar Mr. Turner sein Interesse. Kale bringt ihn mit einer Mordserie in Verbindung und sucht mit Ashley und Freund Ronnie nach Indizien.